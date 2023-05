Mariella D'Auria würde sich am liebsten "vergraben": "Willkommen im Leben einer Mutter"

Köln - Mariella D'Auria (27) hat es zurzeit nicht leicht. Die "First Dates"-Kellnerin hat mit ihren Zwillings-Mädchen daheim schon tagsüber alle Hände voll zu tun - doch auch die Nächte sind nach wie vor hart für die junge Mama.

Mariella D'Auria (27) gewährt bei Instagram einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als Zwillings-Mama. © Bildmontage: Instagram/mariella_dauria

Seitdem Mariella im vergangenen Oktober ihre Zwillinge Giovanna und Giulia (sieben Monate) zur Welt gebracht hat, steht das Leben der TV-Kellnerin Kopf.

Ihre beiden Mädels halten die Kölnerin nämlich ziemlich auf Trab, wie Mariella ihren mehr als 63.000 Instagram-Fans regelmäßig auf ihrem Kanal berichtet.

So gewährte die 27-Jährige ihren Followern in der Vergangenheit nicht nur Einblicke in die schönen Momente als Mama, sondern zeigte auch stressige Situationen - von "Kacke-Unfällen" bis hin zu etlichen schlaflosen Nächten.

Ebendiese plagen die "First Dates"-Bekanntheit noch immer, wie Mariella ihren Fans am Samstag offenbarte. Die Zwillings-Mama hatte sich in ihrer Story mit einem kleinen Alltags-Update bei ihrer Community gemeldet und berichtet, dass wieder mal eine heftige Nacht hinter ihr liege.

"Wenn du dich einfach nur unter der Decke vergraben willst, weil deine Kinder wieder die ganze Nacht geschrien haben", betitelte Mariella ihre neueste Story, in der sie mit ihren Töchtern hinaus an die frische Luft gegangen war.