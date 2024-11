Florian David Fitz: Ein Vierer als neuer Sex-Impuls ist "Desaster und zugleich letzte Rettung"

Schauspieler Florian David Fitz (49) hält Fantasie besser als die Realität – aber das muss kein Hindernis für neue Wege sein. © Tobias SCHWARZ/AFP

Eine Woche vor seinem 50. Geburtstag startet der Streifen am 28. November in den Kinos.

In der Geschichte versucht ein Langzeitpärchen neuen Schwung in die Beziehung – und vor allem ins Sexleben – zu bringen.

Mit einem befreundeten Pärchen soll es darum zu einem knisternden Stelldichein kommen – was natürlich eine Unmenge an möglichen Fiaskos in sich birgt.

In der "Playboy"-Sonderpublikation "How to be a Man" spricht der Schauspieler – nicht nur – über genau diesen Film und die Sache an sich. Für eine Beziehung sei ein Vierer laut Fitz "natürlich das Rezept für ein Desaster und gleichzeitig auf irrationale Art auch ihre letzte Rettung".

Er selbst scheint ein gespaltenes Verhältnis zu der Idee dieser sexuellen Weiterentwicklung zu haben.