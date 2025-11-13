Florian Silbereisen drückt sich vor Shows: "Eher ein Absagenkönig als Schlagerkönig"

Leipzig - Florian Silbereisen (44) ist deutschlandweit als Schlagersänger und Moderator bekannt. Er und sein Team überlegen aber genau, in welchen Shows der 44-Jährige auftreten soll, und sie erwirken teilweise auch Programmänderungen, wenn er zu oft zu sehen ist.

Florian Silbereisen (44) wurde als Schlagersänger bekannt, ist aber mittlerweile auch Moderator und Schauspieler. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Schlagerstar Florian Silbereisen ist absichtlich nur selten in anderen Shows zu Gast.

"Wir bekommen wirklich viele Anfragen - für Talkshows, Kochshows und andere Formate. Das sagen wir aber meist ab, weil wir verhindern wollen, dass eine Überflutung entsteht", sagte Silbereisens Manager, Michael Jürgens, der Deutschen Presse-Agentur.

Zuletzt hatte der MDR sein Programm umplanen müssen, da Silbereisen sonst an einem Abend in zwei unterschiedlichen Shows zu sehen gewesen wäre.

Am 14. November soll nun eine Wiederholung der "Ross Antony Show" unter dem Motto "Partyzeit" ausgestrahlt werden, die eigentlich schon für den 30. August im Programm stand und dann aber abgesetzt wurde, teilte ein Sprecher des ARD-Senders mit.

"Florian war an dem Tag als Moderator in der "Großen Maus-Show" zu sehen", erklärte Jürgens. Der Schlagersänger war für die eigentliche Maus-Moderatorin Esther Sedlaczek eingesprungen, die in der Baby-Pause war.