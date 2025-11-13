 607

Florian Silbereisen drückt sich vor Shows: "Eher ein Absagenkönig als Schlagerkönig"

Florian Silbereisen sagt regelmäßig Shows ab, verriet sein Manager. Sein Team achtet darauf, dass er nicht zu oft und zu gleichzeitig zu sehen ist.

Von Inga Jahn

Leipzig - Florian Silbereisen (44) ist deutschlandweit als Schlagersänger und Moderator bekannt. Er und sein Team überlegen aber genau, in welchen Shows der 44-Jährige auftreten soll, und sie erwirken teilweise auch Programmänderungen, wenn er zu oft zu sehen ist.

Florian Silbereisen (44) wurde als Schlagersänger bekannt, ist aber mittlerweile auch Moderator und Schauspieler. (Archivfoto)
Florian Silbereisen (44) wurde als Schlagersänger bekannt, ist aber mittlerweile auch Moderator und Schauspieler. (Archivfoto)  © Hendrik Schmidt/dpa

Schlagerstar Florian Silbereisen ist absichtlich nur selten in anderen Shows zu Gast.

"Wir bekommen wirklich viele Anfragen - für Talkshows, Kochshows und andere Formate. Das sagen wir aber meist ab, weil wir verhindern wollen, dass eine Überflutung entsteht", sagte Silbereisens Manager, Michael Jürgens, der Deutschen Presse-Agentur.

Zuletzt hatte der MDR sein Programm umplanen müssen, da Silbereisen sonst an einem Abend in zwei unterschiedlichen Shows zu sehen gewesen wäre.

Am 14. November soll nun eine Wiederholung der "Ross Antony Show" unter dem Motto "Partyzeit" ausgestrahlt werden, die eigentlich schon für den 30. August im Programm stand und dann aber abgesetzt wurde, teilte ein Sprecher des ARD-Senders mit.

"Florian war an dem Tag als Moderator in der "Großen Maus-Show" zu sehen", erklärte Jürgens. Der Schlagersänger war für die eigentliche Maus-Moderatorin Esther Sedlaczek eingesprungen, die in der Baby-Pause war.

Florian Silbereisen sagt viele Shows ab

Im September war Silbereisen in Leipzig, wo er die Goldene Henne moderierte.
Im September war Silbereisen in Leipzig, wo er die Goldene Henne moderierte.  © Hendrik Schmidt/dpa

Dass Silbereisen mehrfach an einem Abend im Fernsehen zu sehen ist, passiere nicht oft, sagte Jürgens.

"Manchmal kommt es zu Ballungen, zum Beispiel im Dezember." Dann laufe "eine Wiederholung gegen etwas anderes", so Jürgens.

Es gebe aber einfach Sendungen, die schon älter seien und von den Zuschauerinnen und Zuschauern gemocht würden.

"Das funktioniert dann gut. Und immer wird es sich nicht vermeiden lassen, dass Florian [...] doppelt zu sehen ist. Aber grundsätzlich bleibt: Was Anfragen für andere Shows angeht, ist Florian eher ein Absagenkönig statt ein Schlagerkönig."

Silbereisen ist regelmäßig Gastgeber bei großen Schlagershows. Dort singt er - oft mit anderen bekannten Gesichtern der Branche. Außerdem moderiert der 44-Jährige regelmäßig auch andere Shows.

Zuletzt unter anderem die Goldene Henne zusammen mit Moderator Kai Pflaume in Leipzig.

