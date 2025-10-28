Zu Ehren von Andy Borg: Florian Silbereisen moderiert erstmals eine Talkshow

Baden-Baden - Florian Silbereisen (44) feiert Schlagerstar Andy Borg (64) - und wagt dabei etwas Neues. Zum ersten Mal moderiert er eine eigene Talkshow.

Florian Silbereisen (44) und Andy Borg (64) werden viele Gäste in der Show empfangen. © Kerstin Joensson/SWR - Südwestrundfunk/obs

In "Glückwunsch, Andy!" blickt er gemeinsam mit prominenten Gästen auf Borgs mehr als 40 Jahre andauernde Musikkarriere und seine fast 30-jährige Tätigkeit als Fernsehmoderator zurück.

"Ich war schon oft in Talkshows zu Gast - aber ich war noch nie der Gastgeber", sagte Silbereisen laut Mitteilung des Südwestrundfunks (SWR). Am 8. November um 20.15 Uhr läuft die Sendung den Angaben zufolge im SWR und im MDR Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek.

Zu Gast seien dort auch die Sänger Semino Rossi (63) und Ramon Roselly (31) sowie die Schweizer Sängerin Monique (48).

Geplant seien freundschaftliche Gespräche, ein Blick auf Erinnerungen der vergangenen Jahrzehnte sowie Musik und viele Überraschungen.