Flying Uwe muss Challenge abbrechen: So krass hat er sich verändert

Hamburg - Knapp zwei Wochen lang hat Flying Uwe (38) bewusst ungesund gelebt. Jetzt musste der Influencer das Experiment abbrechen und zeigt, was aus ihm geworden ist.

Knapp zwei Wochen ungesunder Lifestyle haben Spuren bei Flying Uwe (38) hinterlassen. © Bildmontage: Instagram/flyinguwe

Ob bei "The Summit", "7 vs. Wild" oder "Most Wanted" - Flying Uwe, der mit bürgerlichem Namen Uwe Schüder heißt, ist als Kämpfer bekannt, als jemand, der nicht aufgibt.

Doch seine letzte Challenge hat den Unternehmer jetzt an seine Grenzen gebracht. Dabei klang es eigentlich ganz einfach.

"Ich will fett werden. Ich kenne nämlich gut Disziplin, Training, sauberes Essen und ich möchte mal die andere Seite spüren", kündigte der 38-Jährige an.

Der Fitness-Influencer verzichtete auf Training, auf das Tracken, strich seine eigenen Regeln und konzentrierte sich auf den "richtig dreckigen Lifestyle".

"Das heißt: lange Nächte, zocken, Lieferdienste, Energydrinks, kaum Bewegung. Alles, was ich so eigentlich nicht mache. Ich will nämlich wissen, was es mit mir macht, körperlich, mental, vor allem auch emotional", so der Hamburger.

Knapp zwei Wochen später schmiss er das Handtuch. Ein Bild seines aufgedunsenen Gesichts lieferte er als Beleg für seinen schlechten Zustand.