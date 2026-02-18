Verrückt? Das macht Tochter von Schlager-Star Michelle abseits der Musikkarriere

Köln - Das Herz von Marie Reim schlägt nicht nur für Schlager: Abseits der Bühne hat die Tochter von Branchen-Ikone Michelle (54) noch eine zweite Leidenschaft, mit der sie wohl die wenigsten in Verbindung gebracht hätten.

Marie Reim (25, Foto) ist die Tochter von Schlager-Legende Michelle (54). © Instagram/mariereim_official (Screenshot)

Im Interview mit "Ippen.Media" offenbarte die 25-Jährige, warum sie sich dem Beruf als Sängerin auch noch der Astrologie verschrieben hat. "Das klingt für manche verrückt, aber ich finde das Thema wahnsinnig spannend", so die Entertainerin.

Ergänzend fügte sie dann noch hinzu: "Ich mache das über ein Fernstudium rein aus eigenem Interesse - ohne berufliche Absichten." Es gebe auf diesem Gebiet sehr viel zu lernen. Insgesamt sei das Studium auf zwei bis drei Jahre angelegt.

"Man kann da schon viele faszinierende, detaillierte Aussagen treffen. Ich bin damit groß geworden. Alles, was spirituell und noch nicht zu 100 Prozent erforscht ist, finde ich toll", hatte Reim schon zu einem früheren Zeitpunkt einmal betont.

Sie glaube ganz viel an Energien, ans Manifestieren, das Gesetz der Anziehung und dass man mit Gedanken Realität schaffen könne. "Ein Partnerhoroskop für Raphael und mich habe ich aber vorher nicht gemacht", gestand sie jetzt im Interview. "Es passt trotzdem."