"Geht mir beschissen!" Ex-Schumi-Manager Willi Weber in eigener Villa gefesselt und ausgeraubt

Schock für Willi Weber! Der Ex-Manager von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher (56) wurde in seiner Villa in Stuttgart überfallen und ausgeraubt.

Von Tobias Kremer

Ex-Formel-1-Manager Willi Weber (83) wurde in seiner Villa in Stuttgart überfallen. (Archivbild)
Ex-Formel-1-Manager Willi Weber (83) wurde in seiner Villa in Stuttgart überfallen. (Archivbild)  © MAURICIO LIMA / AFP

Zu dem brutalen Vorfall ist es am Dienstagabend gekommen, wie Weber gegenüber der BILD-Zeitung bestätigte.

Er sei während des Überfalls gefesselt worden. Neben ihm seien zudem auch noch weitere Personen in der Villa gewesen, die aktuell zum Verkauf steht.

Mehrere Tresore seien dabei aufgebrochen und geleert worden, ehe die Polizei nach etwa einer Stunde informiert werden konnte, heißt es weiter.

Weber selbst steht auch am Mittwoch noch unter Schock. "Ich habe ein blaues Auge, die Kripo ist hier und spricht mit mir", verrät der ehemalige Sportmanager und ergänzt: "Es geht mir beschissen."

Der ehemalige Sportmanager gehörte über Jahrzehnte zum engsten Kreis von Ex-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher (56). (Archivbild)
Der ehemalige Sportmanager gehörte über Jahrzehnte zum engsten Kreis von Ex-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher (56). (Archivbild)  © Felix Heyder/dpa

Der Vorfall erinnert an den brutalen Überfall auf Robert (61) und Carmen Geiss (60) in ihrem Anwesen in Monaco im Juni dieses Jahres. Auch die beiden TV-Millionäre wurden attackiert und verletzt, bevor sich die Räuber mit ihrer Beute aus dem Staub machten.

Titelfoto: Bildmontage: MAURICIO LIMA / AFP (2)

