Mega-Überraschung für 98-Jährige: Bushido lädt Oma Edith zu Konzert ein

Hamburg - TikTok -Pfleger Rashid Hamid (32) lässt sich für seine Patienten immer wieder etwas Neues einfallen - so auch für Oma Edith (98). Diesmal stammt die Überraschung für die Seniorin allerdings nicht von Rashid selbst, sondern von einem der wohl bekanntesten Rapper Deutschlands: Bushido (47)!

Oma Edith (98) wurde von Rapper Bushido (47) zu einem Konzert eingeladen. © Bildmontage: Jörg Carstensen/dpa, Screenshot Instagram/pflege.smile

"Freunde was habt ihr bloß angestellt? Ich fasse es nicht", beginnt der Pfleger sein Instagram-Video und wendet sich damit direkt an seine Fans. "Durch euch hat sich Bushido gemeldet und hat mir geschrieben, dass ich gemeinsam mit Oma Edith nächsten Monat bei seinem Konzert in Hamburg dabei sein darf!", verkündet der 32-Jährige völlig außer sich.

"Das muss man erstmal realisieren. Ich fahre jetzt erstmal zu Oma Edith und werde ihr erstmal davon berichten." Was die 98-Jährige von der Konzert-Einladung hält?

"Bushido, ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich so sehr, dass ich auf dein Konzert kommen kann. Ich bin zwar schon alt, aber ich finde deine Songs immer prima. Vielen Dank", erklärt die Seniorin im Video.

Oma Edith wird damit wohl eine seiner ältesten Zuschauer überhaupt im Publikum sein. Als Rashid von der Seniorin wissen möchte, welches Lied von Bushido ihr besonders gut gefalle, hat sie direkt eine Antwort parat: "Für immer jung. Das ist toll."