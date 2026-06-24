Franziska van Almsick über die strenge Erziehung ihre Söhne: "Harte Arbeit zahlt sich aus"

Berlin - Als Schwimm-Legende weiß Franziska van Almsick (48), was es braucht, um erfolgreich zu sein. Werte wie Disziplin und Ehrgeiz möchte sie auch ihren beiden Söhnen vermitteln.

Disziplin machte Franziska van Almsick (48) zur Schwimm-Legende. Die gleichen Werte erwartet sie auch von ihren Söhnen. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Gemeinsam mit einem Poolhersteller setzt sich van Almsick dafür ein, mehr Kindern das Schwimmen beizubringen. Gegenüber der "Abendzeitung" beklagte sie, dass immer mehr Schwimmbäder schließen. "Man kann es sich gar nicht vorstellen, wie viele Wasserflächen fehlen", sagte die 48-Jährige.

Ihre eigenen Söhne Don Hugo (19) und Mo Vito (13) lernten das Schwimmen zunächst ganz klassisch in einem Schwimmkurs. Erst später habe sie selbst Tipps gegeben: "Wenn ihr wissen wollt, wie ihr schneller schwimmen könnt als andere – dann komme ich ins Spiel."

Besonders wichtig sei ihr jedoch die richtige Einstellung zum Leben. "Was mir wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit: dass sich harte Arbeit auszahlt", erklärte die ehemalige Profisportlerin.

An ihre Kinder habe sie deshalb klare Erwartungen: "Dass man was tun muss, um im Leben voranzukommen. Das erwarte ich von meinen Kindern, genau wie Disziplin."

Auf die Frage nach einer möglichen "Null-Bock-Einstellung" ihrer Söhne sagte sie selbstbewusst: "Das ist bei uns eine Einstellungssache, die schon lange vorher begonnen hat. Ich glaube, ich habe es ganz gut im Griff."