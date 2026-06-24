Deutliche Worte an Marc Terenzi: Streit mit Tochter Summer eskaliert weiter

Berlin - Der öffentliche Streit zwischen Marc Terenzi (47) und seiner Tochter Summer (20) geht weiter. Nachdem sich der Sänger öffentlich für sein Verhalten entschuldigt hatte, legt die 20-Jährige jetzt erneut nach.

Summer Terenzi (20) äußert sich klar zu der Entschuldigung ihres Vaters. © IMAGO/Berlinfoto

Auf Instagram veröffentlichte Summer ein deutliches Statement gegen ihren Vater. Darin wirft sie ihm vor, die Situation falsch darzustellen: "Wow, Dad, wie immer nutzt du die Situation aus, um zu zeigen, was für ein reumütiger Vater du angeblich bist. Blödsinn!"

Weiter schreibt sie: "Du schiebst alles auf deine Sucht, aber angeblich bist du jetzt schon seit einem Jahr nüchtern." Zudem macht sie ihrem Vater schwere Vorwürfe: "Unzählige Male hast du mich enttäuscht" und "Du warst nie da".

Auslöser der Eskalation ist der Song "Daddy Issues", in dem Summer die schwierige Beziehung zu ihrem Vater thematisiert und ihn zuvor unter anderem als "Narzisst" bezeichnet hatte. Laut "Bild" zeigte sich Terenzi daraufhin selbstkritisch und räumte ein, wegen seiner Alkohol- und Drogenprobleme lange kein guter Vater gewesen zu sein. Er habe dies zutiefst bereut.