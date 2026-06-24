Horror-Heli-Crash: Kurioser letzter Wille von verstorbenem Weltstar soll in Erfüllung gehen

Los Angeles/Rio de Janeiro - Eineinhalb Wochen nach seinem viel zu frühen Tod bei einem fatalen Helikopter-Crash in Brasilien befinden sich die Überreste von Oliver Tree (†32) wieder in seiner Heimat Kalifornien. Während Fans und Promi-Freunde nach wie vor um ihn trauern , verspricht seine Familie, den letzten Wunsch des weltberühmten US-Sängers zu ehren.

Oliver Tree (†32) starb bei einem Helikopter-Unfall am 14. Juni. (Archivfoto) © picture alliance / AP Photo/Amy Harris

Am 14. Juni krachten über Rio de Janeiro zwei Hubschrauber ineinander, alle sechs Insassen starben – darunter auch der Musiker. "Oliver ist jetzt wieder in Kalifornien, wo er endlich Ruhe finden kann", bestätigte sein Team in dieser Woche auf seinen Social-Media-Kanälen.

"Ein Dankeschön an alle, die sich gemeldet, Liebe und Unterstützung gezeigt und Oliver auf wunderbare Weise gewürdigt haben. Die beständige Liebe, Unterstützung und positive Energie helfen Familie, Freunden und Weggefährten dabei, diese überaus schwere Zeit zu bewältigen."

Das Vermächtnis des "Life Goes On"- und "Miss You"-Interpreten würde ewig weiterleben. Eine öffentliche Beisetzung scheint nicht geplant zu sein. Fest steht indes, was mit dem Erbe des erfolgreichen Sängers passieren soll.

"Ich glaube nicht, dass der Reichtum oder die Dinge, die daraus entstehen, mir gehören. Wenn ich also sterbe – ich habe entsprechende Vorkehrungen getroffen –, ist mein Testament so aufgesetzt, dass keiner aus meiner Familie – niemand – auch nur einen Cent bekommt", hatte der 32-Jährige wenige Wochen vor seinem Tod in der Zach Sang Show erklärt. "Die Idee ist, dass das gesamte Geld nach meinem Tod an Künstler zurückfließt. Deshalb habe ich eine Stiftung gegründet."

Dass dieser Zeitpunkt so bald kommen würde, ahnte Oliver Tree damals natürlich noch nicht. Sein letzter Wille soll nun dennoch in Erfüllung gehen.