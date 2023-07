Frauke Ludowig: RTL-Ikone zeigt erstmals ihre jüngste Tochter

Köln/München - Zuletzt sorgte Frauke Ludowig (59) für Aufsehen, als sie ihre Fans mit einem Urlaubsfoto im Badeanzug ausflippen ließ. Nun hat sie sich erstmals mit ihrer jüngsten Tochter in der Öffentlichkeit gezeigt.

Frauke Ludowig (59, r.) mit ihrem Gatten Kai Roeffen (62) sowie ihren Töchtern Nele (20, l.) und Nika (18). © Screenshot/Instagram/nika.roeffen

Die RTL-Moderatorin ließ erst kürzlich auf Griechenland die Seele baumeln. Ein Schnappschuss sorgte dabei bei ihren Anhängern für Begeisterung. "Eine wirklich hübsche Frau", kommentiert ein User. "Du Granate" oder "Mega Frauke! Du bist so was von sexy!" ist unter dem Beitrag ebenfalls zu lesen.

Mittlerweile ist das "Explosiv"-Gesicht nach Deutschland zurückgekehrt und besuchte am Donnerstagabend das "Pink Event" in München. Dabei sorgte die 59-Jährige für eine Überraschung. Denn sie zeigte erstmals ihre jüngste Tochter Nika (18) in der Öffentlichkeit.

Ebenfalls an der Seite der beiden: Nikas Schwester Nele (20). "Es passte einfach, gute Botschaft: Frauen und Männer sollen zur Brustkrebs-Vorsorge gehen! Ich möchte das gerne an die nächste Generation weitergeben und zusammen mit ghd und DKMS war das der richtige Rahmen", sagte Frauke gegenüber der "Bild".

Doch warum gab es jetzt den erstmaligen Auftritt der 18-Jährigen vor Publikum?