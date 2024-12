Suff-Geständnis: Frauke Ludowig an Heiligabend schon mittags völlig zugelötet!

Köln - In ihrem Podcast hat RTL -Ikone Frauke Ludowig über ihre Rituale an Heiligabend gesprochen und dabei für eine hochprozentige Überraschung gesorgt!

Frauke Ludowig (60) verbringt den Heiligabend in ihrer Heimat Wunstorf und lässt es dabei ordentlich krachen. © David Inderlied/dpa

Bereits seit 1994 beeindruckt die heute 60-Jährige die Fernsehzuschauer mit ihrem Fachwissen über die illustre Riege der Prominenz bei "Exclusiv – Das Starmagazin". Ihr eigenes Privatleben hält die Blondine aber lieber aus der Öffentlichkeit raus.

In einer aktuellen Episode von "Frau Keludowig und Tine – exclusiv und ungeschminkt" plaudert die Gastgeberin dann aber doch mal ein bisschen aus dem weihnachtlichen Familien-Nähkästchen.

Den 24. Dezember verbringt das TV-Gesicht in ihrer Heimat Wunstorf. Schon am Mittag steigt dort die Stimmung. "Da kommt mein alter Freund Thorsten, der wirklich ein Verrückter ist, macht die Flaschen auf, und dann betrinken wir uns einfach", so Frauke.

Während die Moderatorin davon schwärmt, wie "herrlich" das Gelage ist, wirkt ihre Talk-Partnerin doch eher etwas irritiert. Unverblümt hakt Tine bei ihrem Gegenüber noch einmal nach: "Und dann bist du stramm am Weihnachtsnachmittag?"