Liebesdrama bei "Coupleontour": Ist Ina fremdgegangen?

Berlin - Schwerer Vorwurf bei "Coupleontour": Ina (28) soll ihrer Frau Vanessa (27) fremdgegangen sein, was unter den Followern einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hat.

Doch was ist nun dran an diesem schweren Vorwurf? Rein gar nichts, wie die beiden erklärten und sogar beweisen konnten.

Als jetzt ein vermeintliches TikTok-Video von Ina mit einer fremden Frau in einem Hotelzimmer auftauchte, bekamen die beiden "Hunderte DMs und echt viele Kommentare, die wir löschen mussten", erklärte Vanessa in einem Beitrag bei Instagram .

Ina (28) konnte über das Gerücht letztendlich nur herzlich lachen. © Screenshot/Instagram/coupleontour (Bildmontage)

Allerdings wurde besagte Dame nachträglich in das Video eingefügt, denn im Original, das in einem Hotelzimmer in Disneyland entstanden ist, "waren wir zwei beide Mäuse und unsere Minimaus", ließ Ina die Follower wissen - damit meinte sie ihre gemeinsame Tochter Olivia.

Man sehe eindeutig, dass die Person "schlecht reinbearbeitet wurde, oder dass das 'ne KI gemacht hat", stellte Vanessa fest. "Leute, ganz ehrlich, wenn man jetzt irgendwie nicht so gute Skills hat bei Photoshop, oder so, warum lässt man es dann nicht einfach?", witzelte Ina.

"Bubu, war's denn wenigstens gut mit der anderen Frau?", fragte "Nessi" ihre bessere Hälfte spaßeshalber.

Das Ganze hatte aber einen ernsten Hintergrund, denn diese Geschichte macht den beiden auch Angst.

"In ein paar Jahren wird die KI vielleicht echt realistische Bilder hinbekommen und dann werden Menschen für Dinge verantwortlich gemacht, die gar nicht stimmen", stellten die zwei besorgt im Kommentar zu ihrem Beitrag fest.