Früher-heute-Vergleich: AWZ-Star Ania Niedieck hatte Beauty-Eingriff im Gesicht

Essen - Überraschende Beichte von " Alles was zählt "-Schauspielerin Ania Niedieck ! Gerade noch kritisiert die "Isabelle Reichenbach"-Darstellerin den Schönheitswahn in den sozialen Medien, dann gesteht die 39-Jährige: Auch sie hatte einen Beauty-Eingriff.

"Alles was zählt"-Star Ania Niedieck (39) gesteht, dass sie einen Beauty-Eingriff hatte. © RTL/Julia Feldhagen

Seit 2010 verkörpert Ania (mit Unterbrechungen) in der RTL-Vorabend-Soap die Rolle der Isabelle, die mit allen Wassern gewaschen ist und vor kaum einer Intrige zu ihren Gunsten zurückscheut.

Eine lange Zeit, in der sich Ania nicht nur mental, sondern auch körperlich weiterentwickelt hat. "Ich werde dieses Jahr 40 und genauso sehe ich aus und dazu stehe ich", erklärt die hübsche Blondine nun bei "Alles was zählt - Der Podcast".

Das Thema würde sie aktuell sehr beschäftigen, vor allem mit Blick auf Instagram, TikTok und Co. "Ich frage mich manchmal, ob dieses Social-Media-Business wirklich so das Wahre ist", wird Ania nachdenklich. So würden in den Netzwerken "viel Unsinn, viele Unwahrheiten" verbreitet.

Besonders das dort verbreitete Schönheitsideal bereitet der Zweifach-Mama Kopfzerbrechen. "Alle Girls wollen schön aussehen und laufen zum Schönheitschirurgen und lassen sich die Lippen aufspritzen. Da hab ich primär überhaupt nichts [da]gegen, aber ihr seid doch alle total schön und irgendwann seht ihr alle gleich aus!"

Ania befürchtet, dass auch ihre eigenen Töchter einmal dem Beauty-Wahn verfallen könnten. "Überlegt euch das echt dreimal, bevor ihr mit so Schlauchbooten rumlauft", rät sie ihren Fans, nur um sich plötzlich selbst zu einem unerwarteten Geständnis hinreißen zu lassen.