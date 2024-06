Für diesen Film würde Hollywood-Schönheit Scarlett Johansson "alles" tun!

Laut eigener Aussage versucht Schauspielerin Scarlett Johansson (39) bereits seit zehn Jahren, in einem ihrer Lieblings-Filme mitzuspielen. (Archivbild) © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Die amerikanisch-dänische Blondine gilt als eines der Schönheitsideale Hollywoods und begeistert Kinogänger vor allem in ihrer Rolle als Marvel-Superheldin "Black Widow".

Während die 39-Jährige in der "Avengers"-Filmreihe in eng anliegenden Leder-Outfits quasi unbesiegbar ist, würde sie es für ihre neueste Rolle sogar in Kauf nehmen, in den ersten fünf Minuten des Films bereits ins Gras zu beißen - oder besser gesagt: von einem Dinosaurier gefressen zu werden.

Denn Johansson wird im kommenden Teil der Kult-Reihe "Jurassic Park" zu sehen sein, in denen die Giganten der Urzeit in der modernen Welt mithilfe von Gentechnik wieder zum Leben erweckt wurden und nun sowohl eine Gefahr als auch eine Attraktion für den Menschen darstellen.

"Ich bin ein großer Jurassic-Park-Fan. Es ist einer der ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe. Ich erinnere mich, dass ich es so lebhaft gesehen habe. Es war wie lebensverändernd. Es war überwältigend. Ich kann nicht ausdrücken, wie aufgeregt ich bin", erklärte die in New York geborene Darstellerin gegenüber dem US-Magazin Comicbook.