Fürstin Elisabeth von Bismarck ist tot

Hamburg - Große Trauer in der Adelswelt! Fürstin Elisabeth von Bismarck soll im Alter von 84 Jahren gestorben sein.

Fürstin Elisabeth von Bismarck ist im Alter von 84 Jahren verstorben. © Christian Charisius/dpa

Die Witwe von Fürst Ferdinand von Bismarck (†88), dem Urenkel des ehemaligen Reichskanzlers, soll laut Bild bereits am vergangenen Samstag in einem Krankenhaus vor den Toren Hamburgs in den Himmel aufgestiegen sein.

Fürstin Elisabeth hinterlässt die drei Kinder Carl-Eduard Graf von Bismarck (62), Gregor (59) und Vanessa (52). Ihre letzte Ruhe soll sie im Familien-Mausoleum neben ihrem Ehemann finden.

Die 84-Jährige engagierte sich in ihrem Leben als Schirmherrin der Deutschen Muskelschwundhilfe, hatte vor 37 Jahren den Garten der Schmetterlinge, der auch heute noch ein beliebtes Urlaubsziel ist, gegründet und war seit 2009 regelmäßig Gastgeberin im Schlosspark Friedrichsruh bei Shakespeare-Aufführungen der britischen Kompagnie.