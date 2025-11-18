Fynn Kliemann bestürzt: Kinder verwüsten Kliemannsland, dann kommt es noch dicker

Rüspel - Eine Eventlocation, eine Werkstatt, ein öffentlicher "Spielplatz" mit Hofcafé und das alles an einem Ort. Die Rede ist vom Kliemannsland, ein Kreativprojekt, das unter anderem Influencer Fynn Kliemann (37) bereits vor Jahren mit gegründet hat.

Kinder haben das Kliemannsland von Mitgründer Fynn Kliemann (37) zertrümmert. © Georg Wendt/dpa

"Das Kliemannsland ist ein Ort für alle. Und du sollst dich hier austoben", heißt es auf der Website des Projekts. Doch das Austoben haben Kinder nun wohl etwas zu ernst genommen.

Ein Video, das Fynn selbst auf Instagram veröffentlichte, zeigt, wie eine Horde Kinder auf das Gelände stürmt, sie über Gegenstände herfallen, auf diese einschlagen und zertrümmern.

Das Schockierende: Nicht nur Kinder sind in der Videosequenz zu sehen. Auch ein Erwachsener war bei der Aktion vor Ort - und filmte den ganzen Zirkus doch dreist mit seinem Handy.

Es sind Bilder, die den Influencer sprachlos machen. "Sowas macht mich traurig. Wir erschaffen mit dem Kliemannsland einen Ort, wo Kinder spielen können", schreibt der Musiker zu dem Video.

"Die Aufsichtsperson filmt, während seine Kinder die Attraktionen kaputt hauen", zeigt sich der 37-Jährige ungläubig.

"Jetzt ist das Flugzeug, das jemand kostenlos durch ganz Deutschland gefahren hat, damit wir was tolles für ALLE Kinder draus bauen können, nicht mehr zu retten", so Fynn und bezieht sich damit auf ein altes Flugzeug, auf das die Kinder einschlugen.