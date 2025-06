Fynn Kliemann startet neues Kreativ-Projekt: Doch es gibt einen Haken

Zeven - Fynn Kliemann (37) ist zurück - mit einem neuen DIY-Traum! Im Kliemannsland, seinem kunterbunten Kreativspielplatz in Niedersachsen, soll es ab sofort jedes Wochenende ein neues Highlight geben.

Alles in Kürze

Fynn Kliemann (37) hat ein neues Projekt im Gepäck. Jeder kann mitmachen. © Bildmontage: Screenshot Instagram/fimbim, dpa/Georg Wendt

Keramik bemalen für alle! Doch der Heimwerkerkönig hat direkt zu Beginn mit einem handfesten Problem zu kämpfen: Der Brennofen streikt!

In seiner Instagram-Story wendet sich der Influencer offen an seine Community: "Letzte Vorbereitungen für unsere Keramik-Brenn-Tage", so der 37-Jährige.

"Unser kleines Problem ist allerdings: Unser Brennofen ist kaputt", gesteht Fynn. Zweimal habe er schon versucht, das gute Stück zu reparieren - bisher ohne Erfolg. "Gestern die erste Festbrennung gemacht, aber er hat immer noch nicht richtig gebrannt", so der Musiker weiter.

Trotzdem: Der Startschuss für das Keramik-Event-Wochenende ist gefallen. Jeder kann mitmachen, jeder darf kreativ sein - sogar einen Experten gibt es vor Ort.