Nach drei Jahren: Fynn Kliemann feiert Comeback auf YouTube

Zeven - Nach drei Jahren ohne Video auf seinem YouTube-Kanal hat sich Fynn Kliemann am Sonntag mit der Fortsetzung seiner Reihe "Mach-deine-Scheiße-Tag" zurückgemeldet. Fast wie in alten Zeiten zeigt sich der als "Heimwerkerking" berühmt gewordene Zevener dabei, wie er sich längst fälligen Reparaturen an Haus und Hof annimmt. Er habe einfach Lust gehabt, "ein kleines Video" zu machen, so der 36-Jährige.