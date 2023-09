Geburtstagsgrüße im Bikini: Salma Hayek gratuliert sich selbst!

Los Angeles - Die Schauspielerin Salma Hayek feierte am Samstag ihren 57. Geburtstag und verzückte ihre Fans mit sommerlichen Bildern vom Strand.

Salma Hayek feierte am Samstag ihren 57. Geburtstag. © Screenshot/Instagram/@salmahayek

"Ich bin so glücklich am Leben zu sein und zutiefst dankbar für all die Segnungen", schrieb das Geburtstagskind auf Instagram.

Hayek betonte dabei ihre Dankbarkeit für die Unterstützung von ihrer Familie und ihren Fans.

Auch ihren eigenen Beitrag zu ihrem bisherigen Lebenswerk ließ das Hollywood-Sternchen nicht außer Acht und gratulierte sich, zusätzlich zu den zehntausenden Glückwünschen in den Kommentaren, auch selbst: "Alles Gute zum 57. Geburtstag an mich!"

Doch nicht nur Hayek selbst kam bei einem idyllischen Strandbesuch an ihrem großen Tag auf ihre Kosten. Auch für ihre Fans gab es in Form freizügiger Aufnahmen ein paar üppige Geschenke.

Wenn Hayek mit Strandhut und rotem Bikini im kristallklaren Wasser posiert, würde wohl niemand die kurvige Latina mit libanesischen Wurzeln auf ein Alter von 57 Jahren schätzen.