18.03.2024 11:46 549 Gefährliche Eigenfett-OP! So geht es Paulina Ljubas nach umstrittenem Eingriff

Reality-Darstellerin Paulina Ljubas hat sich in der Türkei Eigenfett am Bauch absaugen und in ihre Hüfte implantieren lassen. Nun zeigt sie ihren neuen Körper.

Von Jonas Reihl

Nizza (Frenkreich) - Reality-Sternchen Paulina Ljubas (27) hat sich unters Messer gelegt! Dabei ließ sie sich Fett vom Bauch absaugen und in ihre Hüften spritzen. Wie sie die gefährliche Prozedur überstanden hat, erzählt sie nun bei Instagram. In ihrer Instagram-Story berichtet Paulina Ljubas (27), wie es ihr nach dem gefährlichen Eigenfett-Eingriff geht. © Bildmontage: Instagram/paulina_ljubas (Screenshots) Die ersten Tage nach der OP in der Türkei waren noch schmerzhaft, erzählt die 27-Jährige. Doch mittlerweile befinde sie sich auf dem Weg der Besserung - und ist auch schon zurück in Nizza bei Freund Tommy Pedroni (29) und Hund Neo. Ihren 401.000 Followern bei Instagram zeigt die ehemalige "Temptation Island"-Kandidatin nun, wie sie nach dem gefährlichen Eingriff aussieht. Dazu postet sie in ihrer Instagram-Story ein Selfie vor einem Spiegel, bei dem sie die neue Sanduhr-Form ihres Körpers präsentiert. Dabei sei das nun zu sehende Ergebnis nur ein vorläufiges. Denn: Das Volumen lasse noch etwa 30 Prozent nach und außerdem sei alles noch ein wenig geschwollen. Dennoch freut sich Paulina: "Es ist genauso geworden, wie ich es mir gewünscht habe." Promis & Stars Kranke Céline Dion gibt Lebenszeichen! Kehrt sie auf die Bühne zurück? Zumal sie sich auch von ihrem gestrafften Bauch begeistert zeigt. Zu einem anderen Bild bei Instagram schreibt die 27-Jährige: "Sooo in love with my belly!" Paulina Ljubas bereut gefährlichen Eingriff trotz Schmerzen nicht Auf Instagram zeigen Paulina und Tommy (29) immer wieder, wie verliebt und glücklich sie miteinander sind. © Instagram/paulina_ljubas Den gefährlichen Eingriff bereut die ehemalige "Temptation Island"-Kandidatin demnach nicht - auch wenn die Prozedur durchaus schmerzhaft war und sie noch einige Wochen beschäftigen wird. Immerhin sei die Gefahr durch die OP noch immer nicht gänzlich gebannt, erzählt Paulina weiter. Genau aus diesem Grund hat das Reality-Sternchen auch zur Sicherheit "noch eine Thrombosespritze" und spezielle Strümpfe vor dem Flug zurück nach Frankreich bekommen. Zudem hat sie ein spezielles Kissen zum Sitzen erhalten, durch das ihr Gewicht auf ihre Oberschenkel verlagert wird. Ohnehin solle sie sich aber auf Anraten ihres Arztes viel bewegen. Den Flug zurück nach Nizza zu ihrem Liebsten hat Paulina dann auch gut überstanden, erzählt sie. Sie sei zwischendurch immer mal wieder aufgestanden. Lediglich die "letzten 30 Minuten waren etwas unangenehm, weil ich so ein Druckgefühl hatte". Promis & Stars Mats Hummels' Sohn Ludwig (6) feiert Tor seines Papas - und stellt kuriose Rechnung auf Aber: Mittlerweile ist die 27-Jährige wieder gut zu Hause angekommen - sehr zur Freude von Tommy und Hund Neo.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/paulina_ljubas (Screenshots)