Gefängnis! Erotik-Ikone Samantha Fox auf dem Weg nach Deutschland verhaftet

London (Großbritannien) - Die britische Sängerin und "Seite 3"-Legende Samantha Fox (57, "Touch me") verbrachte eine Nacht im Gefängnis, nachdem sie an Bord eines Flugzeuges von London Heathrow nach München angeblich betrunken war und mit einem anderen Passagier in eine hitzige Auseinandersetzung geraten war.