30.06.2026 15:57 Gefühlsausbruch von Maite Kelly: Sängerin mit Liebeserklärung an ganz besondere Person

Maite Kelly ist dafür bekannt, dass sie ihren Emotionen freien Lauf lässt. Das zeigte sie jetzt wieder mit einer Liebeserklärung an ihren Bruder.

Von Florian Fischer

Kitzbühel (Österreich) - Maite Kelly (46) ist dafür bekannt, dass sie ihren Emotionen freien Lauf lässt. Das zeigte sie jetzt wieder mit einer imposanten Liebeserklärung an ihren Bruder Michael Patrick Kelly (48).

Maite Kelly (46) sang beim großen "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel den berühmten "Kelly Family"-Hit "An Angel". © ARD/JürgensTV/Beckmann "Paddy ist nicht nur mein Bruder, sondern auch so etwas wie mein bester Freund. Wir haben uns bei unseren Solo-Karrieren von Anfang an gegenseitig unterstützt", verrät der Schlagerstar gegenüber "Bild". Der 48-Jährige komme häufig zu Maite nach Hause und lege sich auf das Sofa, um zu entspannen. "Wir zeigen uns immer die neuesten Sachen, die wir gerade geschrieben haben", führt sie aus. Hintergrund des Gefühlsausbruchs: Beim großen "Schlagerbooom Open Air" im österreichischen Kitzbühel performte die US-amerikanische Sängerin den legendären Hit der "Kelly Family" "An Angel", den im Original Michael Patrick und Angelo Kelly (44) 1994 sangen. Promis & Stars Sie wurde nur 35 Jahre alt: Daran starb "The Ring"-Star Daveigh Chase "Ich habe mich früher nie getraut, diesen Song zu singen", gesteht das zweitjüngste Kind der bekannten Musikgruppe. Stattdessen habe sie vor Kurzem zu Paddy gesagt: "Du musst 'An Angel' wieder singen, es ist ja dein Song! Wenn du es nicht machst, mache ich es."

Maite und Michael Patrick Kelly teilen nicht nur ihre Leidenschaft für die Musik