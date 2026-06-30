Gefühlsausbruch von Maite Kelly: Sängerin mit Liebeserklärung an ganz besondere Person
Kitzbühel (Österreich) - Maite Kelly (46) ist dafür bekannt, dass sie ihren Emotionen freien Lauf lässt. Das zeigte sie jetzt wieder mit einer imposanten Liebeserklärung an ihren Bruder Michael Patrick Kelly (48).
"Paddy ist nicht nur mein Bruder, sondern auch so etwas wie mein bester Freund. Wir haben uns bei unseren Solo-Karrieren von Anfang an gegenseitig unterstützt", verrät der Schlagerstar gegenüber "Bild".
Der 48-Jährige komme häufig zu Maite nach Hause und lege sich auf das Sofa, um zu entspannen. "Wir zeigen uns immer die neuesten Sachen, die wir gerade geschrieben haben", führt sie aus.
Hintergrund des Gefühlsausbruchs: Beim großen "Schlagerbooom Open Air" im österreichischen Kitzbühel performte die US-amerikanische Sängerin den legendären Hit der "Kelly Family" "An Angel", den im Original Michael Patrick und Angelo Kelly (44) 1994 sangen.
"Ich habe mich früher nie getraut, diesen Song zu singen", gesteht das zweitjüngste Kind der bekannten Musikgruppe. Stattdessen habe sie vor Kurzem zu Paddy gesagt: "Du musst 'An Angel' wieder singen, es ist ja dein Song! Wenn du es nicht machst, mache ich es."
Maite und Michael Patrick Kelly teilen nicht nur ihre Leidenschaft für die Musik
Und ihr Bruder habe ihr zugeredet, dass Maite den Song doch singen solle. "Ich habe dann gedacht, dass bei Florian in Kitzbühel der richtige Ort dafür wäre", macht die 46-Jährige klar.
Allerdings teilen die beiden Geschwister nicht nur die Leidenschaft für die Musik, sondern auch denselben Humor.
"Ich necke Paddy oft und sage zu ihm: 'Meine Fans sind geiler als deine, denn nur die Schlagerfans wissen, wie man richtig feiert'", so Maite, die findet, Geschwister zu haben sei etwas Wunderbares.
"Und es berührt mich immer wieder, einen Bruder wie Paddy zu haben, der jeden meiner Erfolge und jede hohe Chartplatzierung mit mir feiert", ergänzt der Schlagerstar.
Es gibt aber auch eine Kleinigkeit, die Maite an ihrem Bruder stört. "Das Einzige, was ich nie wieder machen werde, ist, mit Paddy in die Kirche zu gehen", lacht die Sängerin.
Denn "Paddy" sehe immer wie ein Rockstar aus, während sie wie eine ganz normale Mutti daherkomme.
Titelfoto: ARD/JürgensTV/Beckmann