Sie wurde nur 35 Jahre alt: Daran starb "The Ring"-Star Daveigh Chase
Los Angeles (USA) - Als Grusel-Mädchen "Samara" aus dem Horror-Kinohit "The Ring" wurde sie mit nur elf Jahren weltberühmt. Vor rund zwei Wochen ist Daveigh Chase im Alter von 35 Jahren gestorben. Nun steht die Todesursache fest.
Nachdem zunächst von einer Hirnhautentzündung und einer Blutvergiftung die Rede gewesen war, hat die Gerichtsmedizin des County of Los Angeles nun neue Details zum Tod des früheren Kinderstars bekannt gegeben.
Wie unter anderem das US-Promi-Portal "TMZ" berichtete, sei Chase laut Autopsiebericht an Aids gestorben. Es handelt sich dabei um eine Gruppe von Krankheitszeichen, die bei einer fortgeschrittenen HIV-Infektion auftreten können.
Der Tod der 35-Jährigen werde demnach als natürlich eingestuft, heißt es. Die ehemalige Schauspielerin sei Mitte Juni in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben.
Als maßgebliche Begleiterscheinung wird zudem der Konsum verschiedener Substanzen genannt.
Laut der Deutschen Aidshilfe findet eine HIV-Übertragung in den meisten Fällen bei ungeschütztem Sex oder Drogenkonsum statt.
Daveigh Chase hatte seit Jahren mit Drogenproblemen zu kämpfen
Wie Chases Vater, John David Schwallier, in einem Interview mit der "New York Times" erzählte, soll die Schauspielerin bereits seit ihrem 13. Lebensjahr mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt haben.
Er selbst habe keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt, seit sie 19 Jahre alt war. Kurz vor ihrem Tod habe Schwallier seine Tochter aber noch im Krankenhaus besuchen und Abschied nehmen können.
Daveigh Chase hatte ihre Schauspielkarriere bereits im Kindesalter gestartet. Ihren Durchbruch feierte die Amerikanerin, neben "The Ring", auch als Synchronsprecherin im Disney-Zeichentrickfilm "Lilo & Stitch" (2002).
Später folgten verschiedene Rollen in Filmen und TV-Serien, darunter "Donnie Darko" und "Sabrina - Total verhext". Seit dem Jahr 2016 stand Daveigh Chase nicht mehr für neue Produktionen vor der Kamera.
Titelfoto: JORDAN STRAUSS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP