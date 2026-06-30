Sie wurde nur 35 Jahre alt: Daran starb "The Ring"-Star Daveigh Chase

Los Angeles (USA) - Als Grusel-Mädchen "Samara" aus dem Horror-Kinohit "The Ring" wurde sie mit nur elf Jahren weltberühmt. Vor rund zwei Wochen ist Daveigh Chase im Alter von 35 Jahren gestorben . Nun steht die Todesursache fest.

Daveigh Chase (†35) starb an Aids. © JORDAN STRAUSS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nachdem zunächst von einer Hirnhautentzündung und einer Blutvergiftung die Rede gewesen war, hat die Gerichtsmedizin des County of Los Angeles nun neue Details zum Tod des früheren Kinderstars bekannt gegeben.

Wie unter anderem das US-Promi-Portal "TMZ" berichtete, sei Chase laut Autopsiebericht an Aids gestorben. Es handelt sich dabei um eine Gruppe von Krankheitszeichen, die bei einer fortgeschrittenen HIV-Infektion auftreten können.

Der Tod der 35-Jährigen werde demnach als natürlich eingestuft, heißt es. Die ehemalige Schauspielerin sei Mitte Juni in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben.

Als maßgebliche Begleiterscheinung wird zudem der Konsum verschiedener Substanzen genannt.

Laut der Deutschen Aidshilfe findet eine HIV-Übertragung in den meisten Fällen bei ungeschütztem Sex oder Drogenkonsum statt.