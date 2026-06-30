Nach TV-Ausraster bei "Prominent getrennt": Aleks sorgt für den nächsten Aufreger
Köln - Nach dem heftigen Glaswurf-Eklat bei "Prominent getrennt" meldet sich Reality-Star Aleks Petrovic (35) jetzt erstmals selbst zu Wort und sorgt direkt für den nächsten Wirbel.
Die Szene im TV hatte zuvor für großes Entsetzen gesorgt: Im Streit mit seiner Ex-Verlobten Vanessa Nwattu (26) eskalierte die Situation derart, dass Aleks ihr Sekt ins Gesicht schüttete und ein Glas zu Boden warf. Für viele Zuschauer war damit eine klare Grenze überschritten.
Der 35-Jährige meldete sich daraufhin mit einem ausführlichen Statement auf Instagram. "Ich sage euch, ich bekomme den Shitstorm zu Recht. Weil so, wie ich mich dort verhalten habe, es absolut unmaskulin, absolut unreif und absolut unmännlich ist", erklärte er.
Er selbst sei in dieser Situation nicht Herr seiner Sinne gewesen und habe seine Emotionen nicht kontrollieren können. Dafür zeige sich der Reality-Star heute reumütig.
Brisant: In den sozialen Medien kursieren Screenshots, die nahelegen sollen, dass Alex Teile seines öffentlichen Statements zunächst mithilfe von ChatGPT erstellt oder zumindest vorformuliert haben könnte.
Darin findet sich unter anderem der Satz: "Hier ist eine Version, die Verantwortung übernimmt, ohne schwach zu wirken". Mittlerweile wurde der Text bearbeitet.
Kritik aus der Reality-Community
Zu den Vorwürfen selbst äußerte sich Aleks bislang nur vage. In einem Kommentar zu seinem Statement schrieb er: "An alle Experten, Respekt das ihr KEIN ChatGPT nutzt".
Reality-Fans sind sich aber ohnehin einig: Die Schuldeingeständnisse des 35-Jährigen würden meist ins Leere laufen. "Eine Entschuldigung ohne eine Änderung ist nichts wert", schrieb zum Beispiel eine Nutzerin.
Nach eigener Aussage habe Aleks seine Entschuldigung aber nicht nur öffentlich, sondern auch schon in der Villa gegenüber seiner Ex in einem versöhnenden Gespräch persönlich ausgesprochen.
"Ich wünsche Vanessa und mir von Herzen, dass wir beide unseren Frieden finden, gut heilen und nach vorne schauen können", schrieb er dazu.
Seine Sicht der Dinge wolle er abschließend beim Wiedersehen von "Prominent getrennt" schildern. Danach habe er geplant, sich vorerst aus dem Reality-TV zurückziehen zu wollen.
Titelfoto: Bildmontage: RTL, Instagram/aleks_petrovic