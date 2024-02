Geht Rolf Zuckowski in den Ruhestand? "Es hieß viel zu oft 'Opa hat keine Zeit'!"

Hamburg - Mit 76 Jahren denkt Rolf Zuckowski ("In der Weihnachtsbäckerei") noch gar nicht ans Aufhören, wie er TAG24 am Rande der jährlichen Charity-Gala von Star-Köchin Cornelia Poletto (52) verriet. A ber für seine Familie will er jetzt zumindest kürzertreten, das hat sich der Kult-Musiker für 2024 fest vorgenommen.

Rolf Zuckowski (76) hat am Mittwochabend bei der Charity-Gala von Star-Köchin Cornelia Poletto (52) für den guten Zweck gekellnert und mit TAG24 über seine Zukunftspläne gesprochen. © TAG24/Franziska Rentzsch

"Es hieß in den letzten Jahren zu oft 'Opa hat keine Zeit'", so der Liedermacher im Gespräch. Zusammen mit seiner Ehefrau Monika hat er drei Kinder und inzwischen auch schon sechs Enkelkinder, so Zuckowski stolz.

Es nage immer mehr am ihm, so viele der "schönen Familienereignisse" zu verpassen.

"Ruhestand in dem Sinne wird es nicht geben, solange mein Kopf noch da ist und die Finger noch können. Aber die Familienzeit soll jetzt in den Vordergrund rücken und das will ich auch schaffen."

Und noch etwas anderes steht dieses Jahr groß auf der To-do-Liste des Musikers. "Ich habe ein in 40 Jahren gewachsenes Büro und ich versuche, das auf ein kleineres, welches ich irgendwann meinen Kindern übergeben kann, zu reduzieren! Und damit die nicht mit all dem, was Opa so gesammelt hat, überfordert sind, möchte ihnen etwas Strukturiertes hinterlassen." Dazu gehöre auch, viele seiner Errungenschaften neu zu archivieren.

"Damit können sie dann vielleicht in die Zukunft gehen und das weiterführen, was ich angebahnt habe. Da waren meine Kinder ja oft inhaltlich beteiligt und wissen dann viel mehr als externe Leute."