Gene Hackman (†95) und Betsy Arakawa (†63) schon seit Tagen tot? Neue Details lassen Polizei rätseln

Woran starben Gene Hackman (†95, rechts) und seine Frau Betsy Arakawa (†63)? (Archivbild) © Mark J. Terrill/AP/dpa

Die Leichen der beiden Promis waren am Mittwochnachmittag in ihrem Haus in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexiko aufgefunden worden, wie am Donnerstag bekannt wurde. US-Medien berichten jetzt von "verdächtigen Umständen" am Fundort.

So zitiert etwa die Nachrichtenwebsite TMZ aus einem Durchsuchungsbefehl der Polizei. Demnach soll ein Kriminalbeamter die Umstände des Fundes als so "verdächtig" bezeichnet haben, dass er die gründliche Durchsuchung des Anwesens und Untersuchung der Todesfälle beantragte.

Zwei Wartungsmitarbeiter entdeckten die Leichen. Arakawa lag demzufolge im Badezimmer. Neben ihr ein möglicherweise heruntergefallener Heizstrahler und verstreute Tabletten. Vermutlich war sie bereits seit Längerem tot.

Die Polizei spricht laut TMZ von deutlichen Verwesungsspuren. Das Gesicht der Pianistin sei aufgedunsen und ihre Hände sowie Füße mumifiziert gewesen.

Der 95-Jährige dagegen lag in einem anderen Zimmer. Dabei soll es sich um einen Raum neben der Küche gehandelt haben.

Hackman sei vollständig bekleidet gewesen. Die Polizei vermutet, er könne plötzlich gestürzt sein. Neben der Leiche lag seine Sonnenbrille.