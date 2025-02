Hollywood-Legende Gene Hackman (†95) und Ehefrau (†63) tot in ihrem Haus gefunden

Gene Hackman (M.) mit seinen Schauspiel-Kollegen Robin Williams (l.) und Michael Caine bei den Golden Globes 2003. (Archivfoto) © HECTOR MATAAFP

Wie die Lokalzeitung "Santa Fe New Mexican" berichtet, wurde das Ehepaar bereits am Mittwochnachmittag in ihrem Haus in der Stadt Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexiko leblos aufgefunden. Auch der gemeinsame Hund sei gestorben.

Kurz nach Mitternacht bestätigte das zuständige Polizeirevier demnach die Tode. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung, allerdings nannte Sheriff Adan Mendoza keine Todesursache und schwieg sich auch über den genauen Todeszeitpunkt aus.

Hackman hatte erst Ende Januar seinen 95. Geburtstag gefeiert. Seine Gattin, die ehemalige klassische Pianistin Betsy Arakawa, wurde 63 Jahre alt.

Der in Kalifornien geborene Schauspieler zählte über Jahrzehnte hinweg zu den gefeiertsten US-amerikanischen Charakterdarstellern. Große Bekanntheit erlangte er bereits 1967 mit einer Rolle in "Bonnie und Clyde", in den Film-Olymp stieg schließlich als unkonventioneller Drogenfahnder Jimmy "Popeye" Doyle in dem Krimi "French Connection - Brennpunkt Brooklyn" auf.

Dafür wurde er 1972 als bester Hauptdarsteller mit dem Academy Award ausgezeichnet, 1993 folgte ein weiterer Oscar als bester Nebendarsteller im Clint-Eastwood-Western "Erbarmungslos".