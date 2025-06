Geniale Idee, Abzocke oder Quatsch? Rapper Massiv verkauft jetzt Zahnstocher mit Geschmack

Alles in Kürze

In sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen werden die Zahnstocher verkauft. Sie sollen damit auch Kaugummis oder Bonbons für die Mundfrische obsolet machen. Kostenpunkt: 9,90 Euro für eine Dose mit je 100 Zahnstochern.

In dem dazugehörigen Werbeclip ist zu sehen, wie Gangsterrapper Massiv in Förster-Tracht - ein wirklich amüsanter Anblick - mit einer Kettensäge einen perfekt geratenen Zahnstocher aus einem dicken Baumstamm sägt. Sollte das sinnbildlich für die einjährige Produktentwicklung stehen, erschiene einem die Zeitspanne ja geradezu flott!

Wer bislang noch nicht wusste, dass es überhaupt so etwas wie ein "Toothpick-Game" gibt, und wem überdies die Fantasie fehlt, wie dieses denn auf den Kopf zu stellen wäre, dem wird schnell geholfen.

Massiv (42) hat sich inzwischen ein ganzes Geschäftsimperium aufgebaut. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Und - nun einmal ganz ohne Ironie - natürlich wäre Massiv als Geschäftsmann nicht so erfolgreich wie er ist, wäre seine Zahnstocher-Idee wirklich einfach nur abwegig. Tatsächlich fügt sie sich sogar sehr gut in die bisherige Produktpalette des Berliners ein.

Ob seine international erfolgreiche Shisha-Tabakmarke "Al Massiva Tobacco", seine in der Schweiz betriebene Cannabis-Firma Grow Motion oder die Döner-Kette "Baba's Döner" - alle Produkte haben einen engen Bezug zur Person Massiv beziehungsweise dem Kosmos des deutschen Gangsterraps, den seine Fans in ihm verkörpert sehen.

Auch der Zahnstocher ist in diesem Milieu ein beliebtes Accessoire, zunächst vor allem durch den Einfluss von Bushido (42), später aber vor allem durch Massiv.

Wer sich also "Massivs Zahnstocher" kauft, tut dies wohl nicht in erster Linie, um sich die Zähne zu reinigen. In vielen Fällen geht es auch um den Wunsch, sich dem Star und dessen Lifestyle nah zu fühlen und etwas von dessen Glanz abzubekommen. Und dafür dürfte es eine große Zielgruppe geben.