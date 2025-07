TV-Moderatorin hatte wegen Gesichtslähmung Angst um ihre Karriere

Gleichzeitig habe die Gesichtslähmung große Sorgen in ihr ausgelöst: "Denn die Karriere in TV, Medien und Mode hätte mit der Erkrankung direkt vorbei sein können. Was wäre dann gewesen?", verdeutlichte das Curvy Model.

Sich selbst zu lieben sei einfach, wenn im Großen und Ganzen alles paletti sei. "Spielt aber plötzlich eine Hälfte des Gesichts nicht mehr mit, was ist dann? Ich habe gelernt, dankbar zu sein für das, was ich bisher erleben und erfahren durfte, und auf das Schicksal zu vertrauen", unterstrich Angelina.

Den zweiten Jahrestag ihrer "Fazialisparese", so der medizinische Begriff, nahm die Neumünsterin ( Schleswig-Holstein ) zum Anlass, via Instagram auf die vergangenen 24 Monate zurückzublicken.

Aufgrund der Erkrankung hatte die 37-Jährige Angst um ihre Karriere. Glücklicherweise ist die Lähmung heute so gut wie verschwunden. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Zum Glück sei die Lähmung heute so gut wie komplett verschwunden. "Es ist zu 98 Prozent abgeheilt, würde ich sagen. Ob es jemals wieder hundertprozentig wird wie vorher, weiß ich nicht. Ich bin aber auch sehr fein mit dem aktuellen Zustand", erklärte die Moderatorin.

Es hätte schließlich auch sein können, dass die Lähmung komplett bleibt, gab Angelina zu bedenken. "Ich bin dankbar, dass ich weiterhin meinen Beruf ausüben kann, und bin froh, dass ich das so weit ganz gut gemeistert habe."

Und: Sie habe gelernt, besser auf sich und ihren Körper zu achten. "Gesundheit ist nicht selbstverständlich! Achtet auf die Signale, die euer Körper euch sendet, und nehmt sie ernst!", appellierte sie an ihre Community.

Der Grund für die Lähmung sei in ihrem Fall nicht endgültig geklärt. "Mein Arzt vermutet Stress in Verbindung mit Herpes, da diese Viren vermehrt in meinem Blut gefunden wurden. Ich hatte keinen Ausbruch, keine Bläschen. [...] Da merkt man erst mal, was alles in unserem Körper abläuft, ohne dass wir etwas davon mitkriegen", so Angelina abschließend.