George Clooney will sich zurückziehen: "Ich jage keiner Karriere mehr hinterher"
USA - "Ocean’s Eleven", "Emergency Room" oder "Gravity": George Clooney (64) hat eine beeindruckende Karriere hingelegt, doch damit soll jetzt Schluss sein! Der Schauspieler verriet, dass er sich künftig etwas aus Hollywood zurückziehen möchte.
Im Hinblick auf seinen 65. Geburtstag in wenigen Wochen plant Clooney einen ruhigeren Lebensstil, wie er bei der "Chaplin Award Gala" gegenüber Page Six am Montag erklärte.
Demnach wolle er sich in Zukunft mehr auf die Arbeit bei seiner "Clooney Foundation for Justice" konzentrieren. Die unter anderem von ihm gegründete Charity-Organisation bietet kostenlose Rechtshilfe für Opfer von Menschenrechtsverletzungen in über 40 Ländern an.
Zudem möchte er mit der im US-Bundesstaat Kalifornien ansässigen "Roybal School of Film and Television" enger zusammenarbeiten, die eine inklusivere Förderung für unterrepräsentierte Studierende schaffen will, die sich für Karrieren in Film und Fernsehen interessieren.
"Ich werde Dinge tun, die ich erfüllender finde, weil ich keiner Karriere mehr hinterherjage", betonte Clooney.
Er fügte hinzu, dass die Arbeit an persönlichen Projekten in gewisser Weise hilfreich sei, weil man mehr Zeit habe, sich Dingen zu widmen, die einem wirklich wichtig sind – das sei nun sein Fokus.
George Clooney fühlt sich auf Galas unwohl
In dem Interview gab der 64-Jährige zudem an, dass er sich auf glamourösen Galas und Veranstaltungen etwas unwohl fühle.
"Ich glaube, jeder Mensch mit einem gewissen Maß an Integrität fühlt sich peinlich berührt, wenn jemand aufsteht und einen in den höchsten Tönen lobt. Das ist mir immer ein bisschen unangenehm", erklärte er.
Der Schauspieler wurde bei der "Chaplin Award Gala" selbst geehrt.
Auch wenn er sich in Zukunft etwas zurückziehen möchte, will er sich noch nicht vollständig von Hollywood verabschieden: "Wenn dir eine gute Rolle angeboten wird, nimmst du sie natürlich an!"
Titelfoto: Chris Pizzello/Invision/dpa