George Clooney will sich zurückziehen: "Ich jage keiner Karriere mehr hinterher"

USA - "Ocean’s Eleven", "Emergency Room" oder "Gravity": George Clooney (64) hat eine beeindruckende Karriere hingelegt, doch damit soll jetzt Schluss sein! Der Schauspieler verriet, dass er sich künftig etwas aus Hollywood zurückziehen möchte.

George Clooney (64) will sich aus Hollywood zurückziehen. © Chris Pizzello/Invision/dpa

Im Hinblick auf seinen 65. Geburtstag in wenigen Wochen plant Clooney einen ruhigeren Lebensstil, wie er bei der "Chaplin Award Gala" gegenüber Page Six am Montag erklärte.

Demnach wolle er sich in Zukunft mehr auf die Arbeit bei seiner "Clooney Foundation for Justice" konzentrieren. Die unter anderem von ihm gegründete Charity-Organisation bietet kostenlose Rechtshilfe für Opfer von Menschenrechtsverletzungen in über 40 Ländern an.

Zudem möchte er mit der im US-Bundesstaat Kalifornien ansässigen "Roybal School of Film and Television" enger zusammenarbeiten, die eine inklusivere Förderung für unterrepräsentierte Studierende schaffen will, die sich für Karrieren in Film und Fernsehen interessieren.

"Ich werde Dinge tun, die ich erfüllender finde, weil ich keiner Karriere mehr hinterherjage", betonte Clooney.

Er fügte hinzu, dass die Arbeit an persönlichen Projekten in gewisser Weise hilfreich sei, weil man mehr Zeit habe, sich Dingen zu widmen, die einem wirklich wichtig sind – das sei nun sein Fokus.