Nach dieser Aktion: Auch Tessa Bergmeier distanziert sich von Georgina Fleur

Georgina Fleur (34) warb am Wochenende für einen Zoo in Dubai: Andere Reality-TV-Stars, wie das Model Tessa Bergmeier (34) sind schockiert. © Screenshot/Instagram/georginafleur.tv, tessa.bergmeier (Bildmontage)

Der Reality-TV-Star wohnt seit einigen Jahren in Dubai. Am Wochenende zeigte sie sich dort bei einem Zoobesuch, filmte Geparden und Tiger, die an kurzen Ketten und Leinen gehalten werden.

Auf einem Video ist außerdem zu sehen, wie Georgina hinter einem Löwen sitzt und lächelnd seine Mähne streichelt. In dem Post dazu wirbt die 34-Jährige für den "wunderschönen Zoo" und bedankt sich bei dem Betreiber für die "schöne Erfahrung".

Doch nicht nur ihre Community ist schockiert von den Bildern, auch viele Prominente äußerten sich bereits in den Kommentaren zu Georginas problematischem Zoo-Auftritt. Darunter auch Tessa Bergmeier: "Ich habe dich immer als intelligenten liebenswerten Menschen wahrgenommen, was ich hier allerdings nun sehe, stimmt mich traurig und zeigt wieder einmal, dass du trotz zahlreicher Informationen auf das Leid der Tiere 💩", schrieb sie. Es sei "unmoralisch und egoistisch" Wildtiere wie Tiger in der Wüstenstadt in kleine Gehege zu sperren – ebenso falsch sei aber auch der Besuch eines solchen Zoos.

In ihrer Instagram-Story äußerte sich Tessa noch einmal ausführlicher zu ihrem Statement: "Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Georgina in diesen Zoo gegangen ist, nur um diesen Shitstorm zu bekommen", meint sie dort. Schließlich habe sie das Video nach dem Aufschrei auch längst löschen können.

Außerdem postete das einstige Bachelor-Girl in ihrer Instagram-Story entsprechende Berichte über den Shitstorm, als sei sie sogar noch stolz darauf.