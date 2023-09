Anna Heiser: "Es ist ein Teufelskreis" - Schmeißt die Auswanderin hin?

Namibia - Mit dramatischen Worten meldete sich " Bauer sucht Frau "-Star Anna Heiser am Wochenende in den sozialen Medien. Eine Sache macht der 33-Jährigen derzeit ganz besonders Angst.

Ihr sei klar, dass sie sich dafür entschieden hat, "meinen Mann zu unterstützen. Sowohl in den guten als auch in den schlechten Zeiten. Und das mache ich, denn das Farmleben ist sein Traum."

Doch Annas "Wunschliste" ist noch länger! Auf ihr stehen auch eine berufliche Verwirklichung und einen Feierabend zu haben. "Ich persönlich brauche nicht viel. Ich brauche kein großes Haus, keinen Pool und all die Luxusgüter. Das einzige, was ich brauche, sind meine Familie und eine einigermaßen sichere Zukunft."

"Manchmal würde ich gerne all das sein lassen - normal arbeiten gehen, keine permanente Existenzängste um die Farm haben, kein Instagram, kein TV", gestand die gebürtige Polin in ihrem jüngsten Insta-Post und wünschte sich, ein "stinknormales Leben" zu führen.

Das alles klingt ganz märchenhaft. Doch inzwischen holte die bittere Realität die Heisers ein und nun fürchten sie sogar um ihre Existenz! Denn in dem südafrikanischen Land herrscht Trockenzeit, seit Monaten fällt kaum ein Tropfen Regen vom Himmel. Für Anna und Gerald eine Katastrophe!

Die Liebesgeschichte von Anna und Gerald Heiser (38) begann ganz romantisch. Das Paar lernte sich 2017 in der beliebten RTL-Kuppelshow kennen. Beide verliebten sich bald ineinander, Anna wanderte schließlich zu ihrem Gerald auf die Farm nach Namibia aus, heiratete ihren Traummann und bekam mit ihm zwei Kinder.

Anna (33) und Gerald Heiser (38) lernten sich 2017 in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennen und sind seitdem ein Herz und eine Seele. © Screenshot Instagram/anna_m._heiser

"Fakt ist, dass es gerade schlecht um die Farm steht", schreibt sie weiter. "Die Zinsen für die Abzahlung sind extrem in die Höhe geschossen. Die Trockenheit macht sich bemerkbar. Wir hatten dieses Jahr einige finanzielle Rückschläge. Es ist ein Teufelskreis."

Dann klagt sie über eine "verkehrte Realität". In dieser würde ein Farmer, der dafür sorgt, dass andere zu essen bekommen und der Arbeitsplätze schafft, "mit 5 Standbeinen nicht in der Lage ist, den Kredit abzubezahlen, während die Selbstdarstellung in Social Media unverhältnismäßig belohnt wird".

Der Reality-TV-Star ist sich dessen bewusst, dass auch sie eine Influencerin ist und sie sei "dankbar", auf diese Weise das Leben der Familie "finanzieren zu können, aber ich finde es trotzdem traurig, dass die Verhältnisse einfach so ungerecht sind".

Das beziehe sich ihrer Meinung nach auch nicht nur auf den Beruf des Landwirtes, sondern auf alle anderen Berufe, in denen Menschen etwas Gutes für andere Menschen machen.