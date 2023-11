Anna Heiser meldet sich nach Pause mit Geständnis zurück: "Habe immer wieder geweint"

Namibia - Noch am Freitag konnten ihre Fans eine gelöste Anna Heiser (33) erleben. Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin freute sich nämlich auf Instagram über den ersten Geburtstag ihrer Tochter Alina Marikka. Abgesehen davon meldete sie sich erst einmal von ihren Followern ab, um am Geburtstagswochenende mit Ehemann Gerald (38) und Sohn Leon (2) ganz für sich zu sein. Am Sonntagnachmittag endete die selbst verordnete Pause mit einem neuen Posting, in dem Anna Einblicke in ihr Seelenleben gab.