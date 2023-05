Anna Heiser nackt und voller Angst: "Alina und ich sind dem Tod entkommen"

Anna Heiser (32) ist überglücklich, dass ihr und Alina nichts passiert ist. Trotzdem hat sie nun schreckliche Angst. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/anna_m._heiser (2)

"Eine Kuduantilope ist seitlich in unser Auto reingerannt", erklärte die Momfluencerin vergangenen Freitag in ihrer Instagram-Story. "Zum Glück ist uns nichts passiert. Die Kinder waren gut angeschnallt und dank Kinderautositze gut geschützt."

Trotzdem hinterließ dieser Vorfall seine Narben – und von diesen berichtete die 32-Jährige am gestrigen Sonntag in einem verletzlichen Beitrag auf der Bilderplattform. Darauf sitzt sie mit dem Rücken zur Kamera gewandt nackt in ihrer Badewanne und hat ihren Körper eng umschlugen.

"Ich habe gestern viel mit Gerald über den Unfall gesprochen", erklärte sie ihren mehr als 173.000 Followern dort. "Wir haben versucht, das Gefühl zu benennen, das ich seitdem verspüre. Ich fühle mich nackt. Nicht körperlich nackt, sondern psychisch nackt. Ausgeliefert. Machtlos. Dieser Unfall hat meine persönliche 'Sicherheit-Bubble' zerstört."

Momentan habe sie großen Respekt davor, wieder in ein Auto zu steigen – damit könne sie allerdings leben. Was ihr viel wichtiger ist und was sie innerlich zu zerreißen scheint: "Wie soll ich mit der panischen Angst umgehen, meine Kinder nicht beschützen zu können?"

Die gesamte Familie hätte riesiges Glück gehabt, dass nichts Schlimmeres passiert sei. "Aber was, wenn das Glück aufgebraucht ist?", äußerte Anna ihre Angst. "Was, wenn ich in so einer Situation eine Panikattacke bekomme und gar nicht weiß, was ich machen soll?"