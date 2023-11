Anna Heiser völlig am Verzweifeln – doch sie hat auch einen Grund zur Freude

Namibia - Am gestrigen Dienstag meldete sich Momfluencerin Anna Heiser (33) mit einer eher ungewöhnlichen Story bei ihren mehr als 221.000 Instagram-Followern.

So sei an dem Tag einfach der Wurm drin gewesen. "Beide Heißwassergießer im Haus sind kaputt", erklärte Anna erschöpft und fügte hinzu, dass auch die Kinder eine schwierige Phase hätten. "[Sie] drehen heute durch." Dies liegt vermutlich daran, dass Alina derzeit einen "Entwicklungssprung" hat und sich "nicht ablegen" lässt.

"Ist heute etwa der Freitag der 13.?", schrieb sie dort. "Nein, aber so fühlt es sich gerade an."

Statt dort ein paar für sie typische Einblicke in das fröhliche Familienleben, eine Liebeserklärung an Ehemann Gerald (38) oder beeindruckende Naturaufnahmen ihrer Wahlheimat Namibia zu teilen, musste die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin ihrem Frust einmal Luft machen.

Klingt nach ein paar wirklich anstrengenden Stunden. Doch glücklicherweise gibt es für die Zweifach-Mama von Sohnemann Leon (2) und Töchterchen Alina Marikka (fast 1) auch einen Grund zur Freude!

Nach einem Jahr mühsamer Renovierungsarbeiten ist es endlich vollbracht: Das Ehepaar hat aus dem Haus von Geralds Eltern das eigene Traumhaus erschaffen!

"All die Mühe und die Arbeit haben sich gelohnt, denn wir haben uns ein schönes Zuhause geschaffen, in dem wir uns wohlfühlen", freute sie sich bei einer Haus-Tour, in der sie mit einem Strahlen im Gesicht durch die Räume ihres Zuhauses ging.