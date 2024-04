Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis klagt nach Beauty-Eingriff: "Sehe ziemlich übel zugerichtet aus!"

Köln - So hat man Gerda Lewis (31) noch nie gesehen! In ihrer Instagram -Story zeigt sich die Ex- "Bachelorette" am Freitag (12. April) mit roten und dick angeschwollenen Augen.

Denn auch vor der 31-Jährigen macht das Alter keinen Halt! Um sich einen jüngeren Look zu verschaffen, hat sich Gerda daher einer Behandlung mit dem sogenannten CO2 Fraxel Laser unterzogen. Dabei wird die Haut mit einem Laserstrahl behandelt, wodurch neue Hautschichten mit festerer und faltenfreier Haut entstehen sollen.

Doch was ist überhaupt passiert?

Als "Bachelorette" machte Gerda Lewis (31) 2019 die Männer verrückt. © Arya Shirazi/TVNOW/RTL/dpa

Dabei habe sich die 31-Jährige vor der Behandlung sogar extra einige Videos angeschaut, bei denen der Heilungsprozess viel schneller war und die Patienten nach kürzerer Zeit schon deutlich besser aussahen.

Daher muss die Ex-"Bachelorette" nun sogar einige Termine absagen, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät. "Ich werde leider nicht auf der Fibo (Fitness-Messe in Köln, Anm. d. Red.) sein. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so ein Ausmaß annimmt. Ich sehe immer noch ziemlich übel zugerichtet aus!", klagt die 31-Jährige.

Doch Pustekuchen, so wird das mit einem Auftritt auf der Fitness-Messe nichts - sehr zum Ärger ihrer Fans! Denn die hatten sich eigentlich schon gefreut, ihr Idol am morgigen Samstag (13. April) auf dem Kölner Messegelände in Deutz hautnah erleben zu können.

"Ich hätte sehr gerne einige von euch getroffen und es tut mir mega leid! Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schlimm aussehen wird", tröstet Gerda ihre Follower. Und sie verspricht: "Nächstes Jahr dann!"