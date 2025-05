Heiße Küsse im Gym: Wen knutscht Gerda Lewis denn hier beim Training?

Köln - Ist Gerda Lewis (32) etwa frisch verliebt? Von der Ex-"Bachelorette" ist jüngst ein eindeutiger Clip in den sozialen Netzwerken aufgetaucht, in dem die prominente Blondine sich turtelnd mit einem neuen Mann zeigt!

Dabei handelte es sich offensichtlich um Fitness-Unternehmer Raphael Praymore, der den Clip am Abend in seiner Instagram-Story veröffentlicht hatte und der 32-Jährigen offenbar den ultimativen Motivations-Kick geben wollte.

Einen Tag nach dem Work-out strahlte Gerda bis über beide Ohren. © Bildmontage: Instagram/gerdalewis, Instagram/raphaelpraymore

Äußern wollte sich Gerda zum offenbar neuen Mann an ihrer Seite jedoch nicht. Zumindest nicht mit eindeutigen Worten.

Nur so viel verriet die einstigen Rosenverteilerin am Samstagmorgen in ihrer Instagram-Story, während sie in die Kamera strahlte: "Ich fühle mich wirklich wieder wie ich selber. Ich fühle mich, als hätte ich in den letzten Monaten ein Glow-up bekommen!"

Die 32-Jährige sei zurzeit nicht nur "im Reinen mit sich" selbst, sondern grundsätzlich auch sehr glücklich, "weil sich irgendwie gerade einfach alles so fügt, wie es soll, und es einfach schön ist in meinem Privatleben und beruflich auch", wie sie verriet. Klingt in der Tat ziemlich rosig!

Wann - und ob - Gerda den mutmaßlich neuen Mann an ihrer Seite der Öffentlichkeit vorstellt, wird sich zeigen. Zurzeit scheint die Blondine ihr Glück jedenfalls noch im privaten Rahmen genießen zu wollen.