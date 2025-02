Liebes-Zoff bei Gerda Lewis und Ex Jannik: "Ich habe gecheckt, dass du noch sehr an mir hängst"

Ende des vergangenen Jahres gaben Jannik Kontalis (28) und Gerda Lewis (32) ihre Trennung offiziell bekannt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jannik Kontalis, Screenshot/Instagram/Gerda Lewis

Eigentlich war unter die gemeinsame Zeit mit der Trennung Ende des Vorjahres ein endgültiger Schlussstrich gezogen worden.

So ganz scheint die Ex-Teilnehmerin von "Germany’s Next Topmodel" die gemeinsame Zeit mit Ex Jannik aber noch nicht verarbeitet zu haben. Via Video auf TikTok scheint die 32-Jährige ihren Verflossenen ordentlich zur Weißglut gebracht und böse Geister heraufbeschworen zu haben.

In besagtem Video ist die Wahl-Kölnerin nach einer langen Karnevalsparty zu sehen, wie sie sich augenscheinlich angetrunken von Jannik abholen lässt, ihn dabei "Schatz" nennt und eine kleine Unterhaltung mit ihm hält.

Das schmeckt dem 28-Jährigen offenbar so gar nicht! Gepackt von sämtlichen Emotionen haut der Influencer in die Tasten: "Junge, Junge. Ich habe gecheckt, dass du noch sehr an mir hängst. (...) Kannst du damit aufhören?"