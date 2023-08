Gerda Lewis heizt Liebesgerüchte an: Ist dieser Reality-Star ihr neuer Freund?

Paris - Gerda Lewis (30) tourt derzeit mit einigen Freundinnen in Paris. Zuletzt machte sie einen Ausflug ins Disneyland und teilte ihre Eindrücke von dort bei Instagram mit.

Gerda Lewis (30) macht aktuell mit Freundinnen eine Paris-Reise. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/gerdalewis

Zuvor aber postete Gerda eine Story vom Eiffelturm mit vielsagenden Worten: "Ich wünschte, du wärst hier!" Mit diesem Satz heizte die schöne Blondine die Gerüchteküche mächtig an. Denn zeitgleich veröffentlichte Jannik Kontalis (27) ein Foto der nächtlichen Hauptstadt Berlin und schrieb den gleichen Text dazu. Beide packten zudem ein Unendlichkeitszeichen hinter den Satz.

Sind die beiden also ein Paar? Der "Make Love, Fake Love"-Gewinner deutete zuletzt bereits an, dass er frisch verliebt sei. "Schon verrückt, dass man sich trotz allem wieder so krass verlieben kann", schrieb er zu einem Clip auf TikTok.

Bereits da waren sich manche Fans sicher, dass es sich dabei um die Ex-"Bachelorette" handele.

Nun also heizen beide die Liebesgerüchte an. Und das kommt umso überraschender, hatten sich die beiden vor wenigen Wochen noch in den Haaren.