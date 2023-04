Gerda Lewis lässt Baby-Bombe platzen und teilt niedliches Foto: Sie wird Tante!

Gerda Lewis (30) meldete sich an diesem Wochenende mit süßen News bei ihren Fans! © Instagram/gerdalewis

Bei Gerda stand Familienzeit an, denn wie sie ihren rund 1 Million Instagram-Fans in ihrer Story gezeigt hatte, verbrachte die 30-Jährige den Samstag im Kreise ihrer Liebsten.

Anlass war der Geburtstag ihrer Tante, für den die Blondine zuvor extra noch einige Cupcakes gebacken und einen Präsentkorb vorbereitet hatte.

In obligatorischer Manier gab Gerda natürlich auch ihrer Community kleine Einblicke in die Vorbereitungen und später in die Feierlichkeiten und zeigte beispielsweise die reich gedeckte Tafel, an der sie mit ihrer Familie Platz genommen hatte.

Das war allerdings noch nicht alles, denn die einstige Rosenverteilerin hatte noch eine Überraschung für ihre Fans in petto und machte "eine kleine Ankündigung", die prompt für etliche "Likes" und eine Vielzahl begeisterter Kommentare sorgte!

So teilte Gerda am frühen Abend einen neuen Beitrag auf ihrem Kanal, in dem die 30-Jährige feierlich verkündete, dass ihre Cousine Enrika, zu der sie ein schwesterliches Verhältnis pflegt, schwanger ist - und die Kölnerin nach eigenen Worten "zur verrückten Tante" (zweiten Grades) macht.