Gerda Lewis platzt der Kragen: Ist ihr Jannik Kontalis mit diesen Frauen fremdgegangen?

Mittlerweile soll Gerda sogar von dem Influencerinnen-Duo - als Antwort auf ihre provokante Nachfrage - geblockt worden sein.

Ein Liebes-Comeback mit Jannik hatte die Teilnehmerin von "Die Verräter" im Zuge ihrer Trennung aber mehr als eindeutig ausgeschlossen.

"Es gibt sicherlich Beziehungen, wo es sich lohnt, für etwas zu kämpfen oder an etwas zu arbeiten. Das ist in diesem Fall komplett ausgeschlossen", schrieb sie via Instagram.

Und Jannik? Der hat auf die krassen Anschuldigungen seiner Ex-Freundin noch nicht reagiert, behält die Wahrheit offenbar fein säuberlich im stillen Kämmerlein.

Auf Instagram gewährte Gerda am Wochenende einen emotionalen Blick in ihr derzeitiges Seelenleben. Zwei Briefe an sich selbst sollen der 31-Jährigen dabei helfen über den erlittenen Schmerz hinwegzukommen und positiv in die Zukunft zu blicken.

"Das war ein Abschluss für alles, was in diesem Jahr passiert ist, sehr schöne und auch schmerzhafte Erlebnisse", gibt sie zu.

Auf eine Anfrage von TAG24 hat die Wahl-Kölnerin derweil noch nicht reagiert.