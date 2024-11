Klartext von Gerda Lewis nach Liebes-Aus mit Jannik! Gibt es doch noch eine zweite Chance?

Köln - Haben Gerda Lewis (31) und Jannik Kontalis (28) nach ihrer Trennung doch noch eine zweite Chance? Genau dazu hat die " Germany's Next Topmodel "-Bekanntheit nun ganz klare Worte gefunden.

Gerda Lewis (31) hat an dem Liebes-Aus noch zu knabbern, will aber nach vorne schauen. © Bildmontage: Instagram/gerdalewis (Screenshot)

Über ein Jahr lang haben sich Gerda und Jannik als ein Herz und eine Seele präsentiert, ehe die 31-Jährige Anfang November das überraschende Liebes-Aus offenbarte - und das scheint tatsächlich endgültig zu sein!

"Es wird nie wieder ein Comeback geben", hat Gerda nämlich in ihrer Instagram-Story am Mittwoch klargestellt. Zwar gäbe es sicherlich Beziehungen, um die es sich zu kämpfen lohnt. Das sei in diesem Fall aber komplett ausgeschlossen, meint das Model.

Gleichzeitig gibt Gerda allerdings auch zu, dass sie an dem Liebes-Aus noch zu knabbern habe, ihren Gefühlen nun jedoch freien Lauf lassen wolle: "Nur weil ich mal weine, heißt es nicht, dass ich diese Person zurückmöchte", stellt die 31-Jährige klar.

Zumal sie auch aus diesem dunklen Kapitel in ihrem Leben positive Schlüsse ziehen könne, meint Gerda: "Ich weiß jetzt wirklich, was ich mir von einem Partner wünsche, zeige meine Grenzen auf, weiß, wie viel Liebe ich zu geben habe, dass ich mich einem Menschen öffnen kann und dass ich immer den Respekt vor mir selbst bewahre."