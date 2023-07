Angelina Kirsch: Ist die Ursache für ihre plötzliche Gesichtslähmung endlich geklärt?

Neumünster - Das Curvy-Model Angelina Kirsch (35, " The Taste ") hat seit Anfang der Woche mit einer halbseitigen Gesichtslähmung zu kämpfen . Jetzt könnte die Ursache dafür geklärt sein.

An den folgenden Tagen hielt sie diese auch weiter auf dem Laufenden und beeindruckte vor allem durch ihre Gelassenheit und ihren Optimismus trotz der Situation - dabei veröffentlichte sie sogar ein Video mit ihrer neuen Schmink-Routine.

Im Krankenhaus konnte dann zumindest ein Schlaganfall ausgeschlossen werden. Stattdessen hieß die Diagnose: Idiopathische periphere Faszialisparese. "Heißt vereinfacht, dass mein linker Gesichtsnerv durch Viren- oder Bakterienbelastung gereizt und so angeschwollen ist, dass dadurch die Symptome hervorgerufen werden", erklärte das Model ihren Fans.

Ihren Followern berichtete sie am Montagmorgen von ihren Beschwerden . Sie sei mit einer tauben linken Gesichtshälfte aufgewacht, auch ihre Zunge sei ha^lbseitig taub und sie leide unter Geschmacksverlust und verminderter Sehfähigkeit auf dem linken Auge, so Angelina.

"Happy Freitag!", meldete sich Angelina zum Wochenende erneut mit einem Update und hatte zunächst schlechte Nachrichten: Bislang habe sie leider noch keine Verbesserung ihrer Symptome gemerkt - auch auf das verabreichte Kortison reagiere sie bislang nicht.

Dafür habe ein Bluttest bei ihrem Hausarzt nun ergeben, dass die vermutete Reizung ihres Gesichtsnervs nicht etwa wie befürchtet durch Borreliose, sondern durch Herpesviren ausgelöst worden sein könnte.

"Ja, Freunde. Stinknormaler Herpes eigentlich. Bei mir nicht zu sehen, aber scheinbar hat mein Körper da gerade mit zu kämpfen", erklärte die 35-Jährige.

Zusätzlich zu dem Kortison werde sie nun also auch noch gegen Herpes behandelt, so Angelina, sichtlich erleichtert. Und weiter: "Ich bin jetzt noch zuversichtlicher, dass wir das in den Griff kriegen."