Gesuchter Straftäter dringt auf Promi-Anwesen ein: Ex-Kinderstar überwältigt Eindringling mit Waffe

Los Angeles (USA) - In Hollywood sind selbst die Reichen und Schönen auf ihren exklusiven Anwesen vor Einbrechern nicht sicher, wie es scheint. Ein Mann trieb sich auf dem Grundstück von Ex-Kinderstar Dylan Sprouse (33) und seiner Ehefrau Barbara Palvin (32) herum. Weil der Schauspieler nicht auf die Polizei warten wollte, nahm er die Dinge selbst in die Hand.

Schauspieler Dylan Sprouse (33) überwältigte einen mutmaßlichen Einbrecher auf seinem Grundstück. © JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie das Promi-Portal TMZ erfahren haben will, hat der einstige "Hotel Zack & Cody"-Darsteller in der Nacht zum Freitag einen mutmaßlichen Einbrecher auf seinem eigenen Grundstück in den Hollywood Hills überwältigt.

Seine Frau, das Victoria's-Secret-Model Barbara Palvin, war gegen 0.30 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden. Sie setzte sofort einen Notruf ab und meldete einen mutmaßlichen Einbruch.

Weil der 33-Jährige nicht warten wollte, bis die alarmierten Beamten eingriffen, überwältigte er den Mann kurzerhand selbst. Dabei soll Sprouse ihn mit einer Waffe konfrontiert und festgehalten haben, bis die Polizei schließlich eintraf.

Verletzt wurde niemand, der Schauspieler sei allerdings ziemlich mitgenommen von dem Vorfall.

Aufnahmen, die TMZ vorliegen, zeigen die Festnahme des Mannes. Sein Gesicht wurde unkenntlich gemacht. Ebenfalls zu sehen: Ein Skateboard, das vor dem Tor des Anwesens des Promi-Ehepaares lehnt.