Trotz Mega-Dschungel-Gage: Gil Ofarim soll kaum Unterhalt für seine Kinder zahlen

München/Leipzig - Er habe seinen Kids vor dem Dschungelcamp versprochen, dass er zurückkehren werde, wieder da sein wolle . Mit Aussagen wie diesen gewann Gil Ofarim (43) in der Sendung die Zuschauer für sich, wurde schließlich zum Dschungelkönig. Vier Monate nach der Show scheint von den Versprechungen nur noch wenig übrig. Einem Medienbericht zufolge soll es Gil Ofarim mit den Unterhaltszahlungen für seine Kinder alles andere als genau nehmen. Die Versäumnisse sollen so weit gegangen sein, dass sogar das Jugendamt einspringen musste.

Im Dschungelcamp betonte Gil Ofarim (43) immer wieder, dass er nach der Show wieder für seine Kinder da sein wolle. Auf die Unterhaltungszahlungen traf das offenbar nicht zu, wie ein Medienbericht nun ergibt. © RTL

Das Amt habe Ofarims Ex-Frau Verena (37) einen sogenannten Unterhaltsvorschuss zahlen müssen, wie es die "Bild" am Donnerstag berichtete. Dabei handle es sich um eine staatliche Hilfe, die Kinder erhalten, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht regelmäßig zahlt - in diesem Fall offenbar Gil Ofarim.

Grund für die unregelmäßigen Zahlungen ist demnach, dass beim Thema Unterhaltung noch nicht alle Punkte geklärt seien, wie die Zeitung aus Behördenkreisen erfahren habe.

Das einstige Teenie-Idol soll inzwischen zwar eine Einmalzahlung geleistet haben. Diese soll jedoch nicht den kompletten, noch offenen Betrag der Unterhaltungsforderung abdecken.

TAG24 fragte beim Münchner Sozialreferat nach, in dessen Zuständigkeitsgebiet Ofarims Kinder leben. Was ist dran an den Vorwürfen. Die Antwort der Behörde: "Aus Gründen des Datenschutzes können wir zu konkreten Einzelfällen keine Auskünfte erteilen. Ich bitte um Verständnis", teilte ein Sprecher mit.