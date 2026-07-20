Nach Rücktritt von Jens Spahn: Ex-Talkshow-Moderatorin spricht Tacheles

Düsseldorf - Die Fernsehmoderatorin Bettina Böttinger hält den Rücktritt von Jens Spahn (46) als Unionsfraktionsvorsitzender wegen dessen Elternschaft mithilfe einer Leihmutter in den USA für folgerichtig.

Die einstige Talkshow-Moderatorin Bettina Böttinger (70) ist von CDU-Fraktionschef Jens Spahn (46) irritiert. © Federico Gambarini/dpa

Spahn habe seine Fraktion nicht zum ersten Mal falsch eingeschätzt, sagte Böttinger (70) vor Journalisten in Düsseldorf. "Als Fraktionsvorsitzender ist er nicht mehr tragbar gewesen." Sie würde aber nicht so weit gehen, dass Spahn auch sein Bundestagsmandat niederlegen sollte.

Schon bei Bekanntwerden der Nachricht über Spahns Elternschaft habe sie sofort gedacht: "Das wird er politisch nicht überstehen", sagte die langjährige Talkshow-Moderatorin.

Denn als Politiker habe Spahn sich immer ganz klar gegen Leihmutterschaften ausgesprochen - und sei nun den gleichen Weg gegangen wie auch andere. Ihr sei es ein Rätsel, dass ein Vollblutpolitiker wie Spahn (46), der sein Leben lang nichts anderes als Politik gemacht habe, die politische Wucht der Debatte über seine Leihmutter-Elternschaft falsch eingeschätzt habe.

"Er hat doch als politischer Kopf sehen müssen, dass das nicht in seiner Fraktion funktionieren kann", sagte Böttinger. "Hat er nicht tatsächlich damit gerechnet? Ist es wirklich so, dass das Private für ihn in seinen mittleren Jahren so viel wichtiger ist als das Politische, seine politischen Ambitionen?".

Das alles seien für sie noch offene Fragen, so Böttinger. Zugleich kritisierte sie einen "homophoben Unterton" in der Debatte über Spahn.