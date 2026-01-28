Ofarim-Anwalt über RTL-Zuschauer: "Aufpassen, sich nicht strafbar zu machen!"

Leipzig - Während sich Gil Ofarim (43) im Dschungelcamp aktuell um Kopf und Kragen - größtenteils aber gar nicht - redet, stärkt ihm sein Promi-Anwalt den Rücken. Und warnt vor strafrechtlichen Konsequenzen.

Dr. Alexander Stevens (44, r.) ist der Anwalt von Gil Ofarim (43) im Davidstern-Prozess. © Hendrik Schmidt/dpa

Dass ein solches "Comeback", wie Dr. Alexander Stevens (44) die Dschungelcamp-Teilnahme des Musikers bezeichnet, Emotionen wie Kritik und Enttäuschung weckt, sei "verständlich und legitim", schreibt er in einem Instagram-Beitrag.

"Dennoch appelliere ich in der Auseinandersetzung Maß zu halten und sich der rechtlichen Grenzen bewusst zu sein", so Stevens weiter. "Manche Beiträge verbreiten unwahre Tatsachenbehauptungen, die strafrechtliche Konsequenzen haben können."

Denn wer Ofarim als "Verbrecher" betitelt, wie es auch Mitcamperin Ariel (22) getan hat, "muss aufpassen, sich nicht selbst wegen einer solch falschen Tatsachen-Behauptung strafbar zu machen".

Der Musiker, der einen Antisemitismus-Vorfall in Leipzig erfunden hatte, sei "weder verurteilt noch vorbestraft, noch ging es im Verfahren um ein Verbrechen".