50 Meter in die Tiefe: Albert von Thurn und Taxis übersteht Rallye-Crash mit "sieben Schutzengeln"

Regensburg/Graz (Österreich) - Unternehmer und Rennfahrer Albert von Thurn und Taxis (42) ist bei einem Unfall am Freitag bei der Rebenland-Rallye in der Südsteiermark abgestürzt.

Albert von Thurn und Taxis (42) und seine Beifahrerin Jara Hain sind mit ihrem Skoda abgestürzt. © Imago / Eibner

Der Sohn von Gloria von Thurn und Taxis (66) kam mit seinem Skoda Fabia RS Rally2 von der Strecke ab und stürzte laut Veranstalter mit dem Wagen rund 50 bis 70 Meter in die Tiefe.

Dabei wurde das Auto schwer beschädigt. Er und seine Beifahrerin Jara Hain mussten gerettet werden. Albert wurde ins Krankenhaus nach Graz geflogen. Co-Pilotin Hain klagte über Schmerzen an der Wirbelsäule und kam ebenfalls in eine Klinik.

Er habe "sieben Schutzengel" gehabt, so der 42-Jährige, der über starke Schmerzen im Lendenwirbelbereich geklagt hatte. Seine Mutter erklärte der Mediengruppe Bayern: "Es muss Gott sei Dank nicht operiert werden."

Am Samstag gab es dann die Entwarnung: Sowohl Albert als auch Jara konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.